بالتزامن مع عيد الشرطة : افتتاح مركز شُرطة جنوب سرت .

سرت 09 أكتوبر 2022(وال) – نظمت يوم أمس السبت احتفالية بمناسبة افتتاح مركز شُرطة جنوب سرت بعد تجهيزه بالكامل من كافة النواحي وذلك بالتزامن مع العيد الثامن والخمسين لتأسيس هيئة الشُرطة الليبية الذي يحتفي به منتسبي أمن المديريات على امتداد رقعة هذا الوطن.

وحضر حفل الافتتاح لهدا المركز الجديد عميد بلدية سرت ” مختار خليفة ” ومدير مديرية الأمن سرت ومساعديه ورؤساء عدد من فروع الأجهزة الأمنية بسرت وعدد من مسؤولي القطاعات والشركات الخدمية بسرت وعدد من ضباط الشرطة بسرت ومنتسبيها ، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت .

وعير المشاركون في الاحتفال عن تمنياتهم في أن يسهم هذا المركز الجديد في دعم استقرار وحفظ أمن المدينة.

(وال)