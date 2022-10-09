آمر حامية بني وليد العسكرية يقوم بزيارة تفقدية للمقرين اللذين تم تخصيصهما للحامية من قبل المجلس التسييري المردوم .

بني وليد 9 اكتوبر 2022 ( وال ) – قام آمر حامية بني وليد العسكرية التابعة لرئاسة الاركان العامة للجيش الليبي ، العميد “أمحمد الزروق”،خلال اليومين الماضيين بزيارة تفقدية للمقرين اللذين تم تخصيصهما من قبل المجلس التسييري المردوم لصالح الحامية.

ورافق العميد في زيارته، مساعد آمر الحامية العقيد ” ميلاد فرج ميلاد”، وعميد بلدية المردوم “د. عبدالله بوشناف”، وعدد من ضباط وضباط الصف بالحامية، وجمع من مديري القطاعات وأعيان وشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني ببلديتي المردوم وبني وليد.

وأكد آمر الحامية على أنه سيتم أخذ بعض الإجراءات في الفترة القريبة القادمة، بشأن الصيانة والتجهيز، وأن رئاسة الأركان العامة تعمل وفق خطة استراتيجية على بناء و تطوير البنية التحتية للوحدات العسكرية، بما يعزز من جاهزيتها لبسط هيبة الدولة وحفظ الأمن .

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