الحمامات 09 أكتوبر 2022 ( وال) -شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، في المؤتمر الدولي بمدينة الحمامات التونسية. ويتناول المؤتمر دور القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، بالدول العربية والأفريقية. كما شارك في المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية أبوبكر المنصوري، ورئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح احرير، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي […]

ظهرت المقالة ليبيا تشارك في مؤتمر دولي حول الأمن الغذائي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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