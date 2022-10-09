تفجير جسر القرم بداية جديدة للصراع الروسي الأوكراني

موسكو 09 أكتوبر 2022 (وال) -أعلن أمس السبت عن تفجير جسر القرم، حيت تعرض إلى أضرار جسيمة جراء تفجير شاحنة مفخخة، متسببا بمقتل (3) أشخاص، واشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وأعلن لاحقا استئناف حركة المرور للسيارات والحافلات على المسار الوحيد على الجسرالذي ظل سليما.

وكانت موسكو قد هددت كييف بالانتقام إذا هاجمت القوات الأوكرانية هذه البنية التحتية أو غيرها في شبه جزيرة القرم، ويعد هذا التفجير تحول جديد وخطير تشهده ساحة المواجهة الروسية الأوكرانية.

-تاريخ الجسر

جسر القرم، أو جسر مضيق كيرتش، هو أطول جسر في أوروبا يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار كراي الروسيتين، وهو زوج من الجسور متوازية (واحد لحركة مرور المركبات، واحدة للسكك الحديدية).

يبلغ مسافة الجسر ( 19 ) كم في ينايرعام 2015، أبرم عقد لبناء الجسر، وفي مايو 2015 بدأ في بناء الجسر؛ وتم افتتاحه في 15 مايو 2018.

بدأ التفكير بالجسر منذ عام 1903 على الأقل، وبدأ التخطيط الفعلي له عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في يناير 2015، منح عقد إنشاء الجسر لشركة (سترويجازمنتز) المملوكة لأركادي روتنبرج، و بدأ تشييد الجسر في فبراير 2016، بلغت تكلفة الجسر ( 3.6 ) مليار دولار.

وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقافلة من الشاحنات وهو يقود واحدةً منها بنفسه عبر الجسر في حفل افتتاحه، في 15 مايو 2018، وفتح أمام السيارات في 16 مايو، وللشاحنات في 1 أكتوبر، وافتتح جسر السكة في 23 ديسمبر 2019، وتم افتتاح أول قطار ركاب عبر الجسر في 25 ديسمبر 2019.

أطلق على الجسر اسم (جسر القرم)، بعد التصويت عليه على الإنترنت في ديسمبر 2017، في حين كان (جسر كيرتش)، و(جسر إعادة التوحيد) ثاني وثالث الأسماء المقترحة من حيث أعلى نسبة تصويت.

الجسر مهم لإمداد شبه جزيرة القرم بالوقود والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات. ويقع في شبه الجزيرة ميناء سيفاستوبول الذي يعد تاريخيا قاعدة لأسطول البحر الأسود الروسي.

-تفجير الجسر

بينما كانت عربات لصهاريج الوقود تعبر جسر القرم صباح السبت، انفجرت شاحنة وأوقعت دمارا في أحد جانبي الطريق الموازي للجسر، حيث قالت وكالات الأنباء الروسية، نقلا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار أدى إلى اشتعال النار في سبع ناقلات نفط كانت تنقل بالسكك الحديدية إلى شبه جزيرة القرم.

وأوضح سيرجي أكسيونوف حاكم كريميا: “تضرر الطريق عند جسر القرم، والطرق السريعة المؤدية من شبه جزيرة القرم إلى تامان، ستعمل لجنة حكومية بمشاركتي على معرفة مدى الضرر ومناقشة خطط الترميم.”

وأظهرت اللقطات التي نشرت لحظة انفجار شاحنة، ما أدى إلى تدمير جزء من الجسر ووقوعه في البحر، بينما لم يتضح على الفور من يقف وراء التفجير، إلا أن ميخايلو بودولاك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، ألمح ضمنيا إلى مسؤولية كييف، في تغير واضح في أساليب المواجهة الحالية.

-أوكرانيا تعلن التدمير

نقلت وكالة رويترز عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، أن تفجير جسر القرم هو “البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي”، مضيفا في تغريدة على تويتر “إن كل شيء سرقته روسيا من أوكرانيا يجب استعادته، ويجب طردها من كل المناطق التي احتلتها”.

-رود فعل روسية

حسب ردود الفعل داخل روسيا يبدو ان هذه العملية لن تمر مرور الكرام، ويمكن لاستراتيجية العملية الروسية الخاصة في اوكرانيا ان تتغير لذلك، ويمكن ان تتحول من عملية عسكرية خاصة الى عملية مكافحة للإرهاب او يمكن ان تعلن وكأنها حرب شاملة لأنه يشكل اعتداء على الأراضي الروسية.

وقالت سفيتلانا بيترنكو الناطقة باسم لجنة التحقيق الروسية: “فتحت دائرة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الحادث الذي وقع على جسر القرم.”

وإثر حادثة التفجير أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بتشكيل لجنة حكومية للمباشرة بالتحقيق، بينما اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل نظام كييف على التفجير الذي وقع في جسر القرم، يؤكد الطبيعة الإرهابية لذلك النظام.

من جهته قال عضو مجلس الدوما الروسي أوليغ موروزوف: إن استهداف جسر القرم، ليس مجرد تحد، بل إعلان حرب بلا قواعد.

كما تصدر وسم (جسر كيرتش) موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول العالم، بعد التفجير الذي استهدف الجسر.

ويعد جسر القرم، أطول جسور أوروبا، رمزا كبيرا لروسيا، حيث تم بناؤه بأوامر من الرئيس بوتين، وافتتح قبل أربعة اعوام، ليكون رابطا رئيسيا لنقل المعدات العسكرية للجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، خاصة في الجنوب.

وعلى الرغم من القتال في أوكرانيا حافظت روسيا على أمان الجسر، لكن موسكو هددت كييف بالرد الانتقامي إذا ما تعرض الجسر لأي هجوم أوكراني. (وال موسكو) س خ.

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