طرابلس 9 اكتوبر 2022 م ( وال ) – تنظم الشركة العامة للكهرباء يوم الغد الاثنين احتفالية بمناسبة الذكرى (38) لتأسيس الشركة العامة للكهرباء وسط العشرات من محطات الكهرباء بكل انحاء ليبيا وتتولى تنفيذ المشاريع في مجال تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء، ومحطات إنتاج الطاقة، وما يتصل بها من محطات التوزيع والتحويل، وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها، ومراكز التحكم الكهربائية، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحليه المياه في كل ربوع الوطن .

كما تقوم الشركة بإنشاء وتنفيذ عدد من المشروعات الكهربائية في كافة ربوع ليبيا وتعمل بشكل مستمر لتطوير قدراتها وإمكانياتها في مجالات إنتاج الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز المراقبة والتحكم لكي تستطيع المحافظة على جودة التزويد بالطاقة الكهربائية، .