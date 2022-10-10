جمعية التربويين الليبيين تكرم عددا من المعلمين احتفاء بيوم المعلم

طرابلس 9 اكتوبر 2022 (وال) – كرمت جمعية التربويين الليبيين للتدريب والأستشارات التربوية، عدد من المعلمين والمعلمات من كافة المدن الليبية تقديرا ووفاء لجهودهم في أداء رسالتهم التعليمية.

وأقيم بهذه المناسبة التي تزامنت مع اليوم العالمي للمعلم، حفل ببلدية عين زارة بطرابلس ألقيت فيه العديد من الكلمات التي أشادت بمجهوداتهم على مدى عشرات السنين خدمة لرسالتهم النبيلة .

وأكدت الكلمات ضرورة اهتمام الدولة بالمعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية والاهتمام بشؤون التعليم وتطويره من أجل تسهيل مهمة المعلم في اداء رسالته وجعل مهمته في مقدمة وأولوية المهن في المجتمع.

كما أهدت الجمعية في ختام الاحتفالية – التي حضرها أعضاء بالمجلس البلدي عين زارة وعدد من أعضاء نقابات المعلمين وأهالي المكرمين – شهادات تقدير وهدايا رمزية، وألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية التي أشادت بدور المعلمين في تعليم وبناء وتربية الأجيال.

ويحتفي العالم سنويا بيوم المعلم تكريما وعرفانا بدوره في تعليم الأجيال وحددت منظمة اليونسكو في العام 1994 الخامس من اكتوبر يوما عالميا للاحتفال به.

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