المشاركون في أعمال المؤتمر العربي الافريقي حول الامن الغذائي يدعون الى تأسيس مركز الامن الغذائي المتميز لوضع استراتيجيات الامن الغذائي في ليبيا والدول العربية المجاورة والافريقية .

تونس 10 اكتوبر 2022 (وال) – دعا المشاركون في أعمال المؤتمر العربي الافريقي حول دور القطاعين العام والخاص لتعزيز الزراعة المستدامة والامن الغذائي الى تأسيس مركز الامن الغذائي المتميز لوضع استراتيجيات الامن الغذائي في ليبيا والدول العربية المجاورة والافريقية .

واكدوا في التوصيات التي اصدروها في ختام مؤتمرهم الذي نظمه مجلس التخطيط الوطني وتواصل على مدى ثلاثة ايام في تونس غلى ضرورة مساعدة الدول الاعضاء في التحول نحو نقل وتوطين تكنولوجيا الغذاء والزراعة للرفع من الانتاجية كما وكيفا .

وشدد المشاركون في توصياتهم على اهمية تحسين سلاسل الامداد والحفاظ على الموارد والتنسيق في البرامج الاستراتيجية المشتركة والمساهمة في رفع القدرات التخزينية .

واوصى المشاركون في المؤتمر بدعم مراكز البذور المحسنة والبنوك الجينية والعمل على اعداد مشروع اقليمي مختص في الاقتصاد الازرق وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع استاتيجيات للتنمية المستدامة والتصدي المشترك للتغييرات المناخية وتداعياتها .

ودعت التوصيات الى تبني سياسات تمويلية للمشاريع الصغرى والمتوسطة لتعزيز الامن الغذائي ومشاركة المجتمع المدني والمنظمات المختصة للعب دور بارز في متابعة سياسات للاكن الغذائي العامة للاقليم .

وكان نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني قد حضر جانبا من اعمال المؤتمر بمشاركة خبراء ومختصون في الامن الغذائي والتنمية الزراعية من ليبيا ،تونس ، مصر ، السودان ، تشاد ، مالي ، النيجر ، السنغال ، غامبيا ، الغابون ، ساحل العاج ، بلجيكا ، سويسرا ، اسبانيا ، وفرنسا .

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