وزير العمل والتأهيل يناقش مع أعيان وحكماء منطقة البريقة تفعيل التنمية المكانية في مناطق إنتاج النفط والغاز

طرابلس 10 أكتوبر 2022 (وال)- ناقش وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد مع أعيان وحكماء منطقة البريقة تفعيل التنمية المكانية في مناطق إنتاج النفط والغاز . وتطرق الاجتماع الذي عقد بطرابلس الاحد إلى تشغيل وتدريب والتكوين المهني للشباب في تلك المناطق الاستفادة من مراكز التدريب بالمنطقة لإقامة برامج تدريبية تخصيصة في عدة مجالات يطلبها سوق العمل .

واتفق خلال الاجتماع على تنظيم سوق العمل وإقامة حملات تفتفشية لضبط المخالفات فيما يتعلق بالتوظيف والتشغيل لضمان تمكين الباحثين عن عمل والتأكيد على منح الأولوية لملف الإفراجات المالية والملاكات الوظيفية للقطاعات الخدمية في المنطقة.

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