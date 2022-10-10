وال| غدا الثلاثاء .. معرض بنغازي الدولي للكتاب يستقبل وفوده المشاركة 

بنغازي 10 أكتوبر 2022 (وال) _ عقدت اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب، اجتماعا صباح اليوم الإثنين بحضور المدير التنفيذي و اللجان التنسيقية المكلفة، لمتابعة سير العمل و الوقوف على نسبة الجاهزية للافتتاح، و الذي سيكون في الخامس عشر من أكتوبر الجاري للعام الحالي 2022، و ذلك من خلال استعراض المهام المنجزة للمكلفين وفق الخطة المعدة مسبقاً.

هذا و سوف تصل الوفود المشاركة من الثلاثة عشر دولة ابتداءا من صباح الغد الثلاثاء و حتى الخميس القادم عبر المنفذ الجوي و البري.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الذي تشرف عليه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تنطلق فاعلياته برسالة مفادها الإرهاب لا يحارب بالرصاص فقط، إنما بالفكر و الإسلام الحقيقي.

وسينطلق المعرض تحت شعار (بنغازي الثقافة مستقبل وطن) بمشاركة 13 دولة عربية هي (سوريا ، لبنان ، الأردن ، السعودية ، الإمارات ، الكويت ، سلطنة عمان ، مصر ، الجزائر ، تونس ، ليبيا) بأكثر من 200 جناح من بينها ثلاثة عشر دار نشر ليبية. (وال _ بنغازي) ه ش

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