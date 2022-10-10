الحداد يؤكد اهتمام رئاسة الأركان العامة بأهالي الجنوب، ودورهم الهام في تأمين الحدود الجنوبية .

طرابلس 10 اكتوبر 2022 (وال) -التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” ، وفداً من شيوخ قبائل الجنوب الليبي من (غدامس – غات – أوال – تهالا البركت – ايسين – العوينات – أوباري – تهالا مكنوسه) وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لرياضة المهاري، وكذلك بعض رؤساء أندية المهاري والمهتمين والنشطاء برياضة سباقات المهاري.

و رحّب رئيس الأركان العامة بالوفد، وأكد على اهتمام رئاسة الأركان العامة بأهالي الجنوب، ودورهم الهام في تأمين الحدود الجنوبية وبحث كيفية الاستفاده من هذه السباقات الرياضية، في تحقيق المصالحة والمحافظة على الأمن والأمان، والاستقرار ولم الشمل.

و تعهد رئيس الأركان العامة، بتقديم الدعم والمساعدة والتنسيق، وطرح المقترحات المتعلقة بتأمين الجنوب، وكذلك كل مايتعلق أو يساهم في تمكين الإتحاد الليبي لرياضة المهاري والأنشطة الرياضية الشعبية، لما لها من أهمية، والتي تحمل طابع تراثي ووطني للهوية الليبية.

وال..