سفارتا أمريكا وبريطانيا لدى ليبيا تنضمان لبيان إدانة البعثة الأممية لحادثة مقتل (15) مهاجراً في صبراتة .

طرابلس 10 أكتوبر 2022 م (وال) – انضمت سفارتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدى ليبيا إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا في ادانتها حادثة مقتل (15) مهاجراً وطالب لجوء على الأقل الجمعة بقارب في صبراتة، ومطالبتها للسلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

جاء ذلك في تغريدات نشرتهما السفارتين على شبكة التواصل تويتر .

واعتبرت البعثة الأممية في بيان هذه الحادثة بأنها تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وشبكات إجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة.

(وال)