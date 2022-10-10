وزير التربية والتعليم يعتمد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي .

طرابلس 10 اكتوبر 2022 ( وال ) – اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور ” موسى المقريف ومدير مركز اللامتحانات المكلف ” اليوم الاثنين نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2021 -2022 بنسبة نجاح بلغت ( 59.56 ) .

وبلغ عدد المتقدمين لاجراء هذه الامتحانات بكافة الاقسم ( العلمي – الادبي -والديني ) ( 669’ 112) الف طالب وطالبه .

وبلغ عدد المتقدمين في القسم العلمي ( 950 ’ 88 ) وكانت نسبة النجاح ( 64.73 ) بالمئة .

فيما تقدم للقسم الادبي ( 255’ 23 )الف طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت ( 40.30 ) بالمئة .

وتقدم للقسم الديني ( 464) طالب وطالبه بنسبة النجاح ( 34.48 ) بالمئة .

وقدّم وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف” في كلمته أثناء مراسم الاعتماد أطيب التّهاني للطلبة الناجحين، مُتمنِّياً للطلبة الذين لهم دور ثاني، بذل المزيد من الجُهد والعطاء ليحققوا النّجاح خِلال الدور الثاني .

من جهته ، اشاد مدير المركز الوطني للامتحانات المكلف دور لجان المُراقبة، والامتحانات، وموظفو المركز الدين تكفلو بعملية نقل وتوزيع وإحضار أوراق الإجابة من اللجان الامتحانية في كافة مدن، ومناطق ليبيا والوصول إلى اعتماد النتائج .

(وال)