تباطؤ نشاط الصين الاقتصادي يحيي المخاوف من ركود عالمي وتراجع الطلب على الوقود العالمي .

نيويورك 10 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ تراجع خام برنت ، وخام غرب تكساس اليوم الاثنين بنحو دولار واحد من أعلى مستوياته في 5 أسابيع، بعد أن عزز قرار منظمة البلدان المنتجة للنفط “أوبك” وحلفاءها الأسبوع الماضي بخفض الانتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا .

وذكرت وكالة “رويترز” ان (تعاقدات قطاع الخدمات الصيني لأول مرة منذ شهور وتطلع المستثمرين إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة ، أحيا المخاوف من ركود عالمي وتراجع الطلب العالمي المحتمل على الوقود ، الذي تسبب فيه رفع العديد من البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة) .

ونقلت “رويترز” عن مذكرة “ستيفن اينيس” العضو المنتدب في ادارة أصول الهيأة الفرعية للتنفيذ الأمريكية (اس بي آي منجمنت) تأثر واقع قطاع النفط العالمي بـ “الضربة الثلاثية لضعف الاقتصاد الصيني ، وتشديد السياسة النقدية الأمريكية ، وتدخل إدارة بايدن في ” الاحتياطي البترولي الاستراتيجي” الشهر المقبل ردا على قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها ، وعلى رأسهم روسيا ، المعروفة باسم “أوبك +” ، الصادر الاربعاء الماضي ، بخفض إنتاجهم بمقدار مليوني برميل في اليوم .

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