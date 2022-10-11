رئيس أوغندا يعتذر عن تهديدات ابنه المستفزة للجارة كينيا .

كمبالا 10 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ قالت وكالة رويترز للآنباء ان الرئيس الأوغندي “يوري موسيفيني” البالغ من العمر 78 عامًا ، ويحكم البلاد منذ عام 1986ا ، اعتذر لجارة بلاده “كينيا” عن التهديدات التي اطلقها ابنه “موهوزي” بغزو الدولة المجاورة والاستيلاء على عاصمتها نيروبي في غضون أسبوعين .

وقال (موسيفيني في بيان أطلب من إخواننا وأخواتنا الكينيين أن يغفروا لنا تغريدات أرسلها الجنرال “موهوزي” ، وانه لا ينبغي للموظفين العموميين التدخل في شؤون الدول الأخرى) حسب رويترز .

وافادت مصادر اوغندية ان نجل الرئيس موسيفيني ، الجنرال “موهوزي كينيروغابا ، 48 سنة”، الذي هدد قبل بضعة أيام ،على “تويتر” بغزو الدولة المجاورة والاستيلاء على عاصمتها في غضون أسبوعين ، (أقيل من منصبه كقائد للقوات البرية غداة نشره التغريدات الاستفزازية التي تدعو اوغندا وكينيا الى “التخلي عن حدودهما الاستعمارية وأن يتحدان”) .

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