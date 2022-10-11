مدير أمن غريان يتفقد قسم البحث الجنائي بالمدينة.

غريان 10 أكتوبر 2022م (وال) -قام مساء اليوم الاثنين مدير أمن غريان العميد ” أبوعجيلة رمضان الحلفاوي” بزيارة تفقدية لقسم البحث الجنائي غريان رفقة المساعد للشؤون العامة العميد ” يونس قريرة ” ورئيس وحدة شؤون المراكز بالمديرية العقيد “علي إبراهيم”.

وأطلع العميد ” الحلفاوي” على سير العمل داخل قسم البحث الجنائي، واستمع من رئيس القسم العقيد ” وليد فاتح” الى احتياجاته ومتطلباته لتأدية مهامه على الوجه المطلوب.

وأثنى مدير الأمن على المجهودات التي يبذلها الكادر الأمني بقسم البحث الجنائي بكافة وحداته سعياً منهم للقضاء على الجريمة وضبط مرتكبيها، متمنياً منهم مزيد من البذل والعطاء.

وقد أبدى مدير أمن غريان والمسؤولين بالمديرية استعدادهم التام لتقديم الدعم والمساندة لقسم البحث الجنائي للرقي بالمستوى الأمني المطلوب.

.. (وال –غريان) ..