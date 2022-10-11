ارتفاع أسعار القمح لأقرب مستوياتها منذ أكثر 3 شهور.

سنغافورة 11 أكتوبر 2022 (وال) – شهدت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 شهور.

وجرى تداول القمح في بورصة شيكاغو الأمريكية للحاصلات اليوم بسعر 30ر9 دولار للبوشل، وهو ما يقل بشدة عن مستوياته القياسية التي بلغت 635ر13 دولار للبوشل في أوائل مارس الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك في حين صدرت أوكرانيا أكثر من 6.4 مليون طن من الحبوب والأعلاف من موانئ البحر الأسود من خلال ممر التصدير الذي تم افتتاحه في أوائل أغسطس الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أنه مازال هناك أكثر من 80 سفينة حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشها من جانب تركيا، وفقا لشروط الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وأدى تكدس السفن في تركيا إلى ارتفاع سعر العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو الأمريكية.

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