السفير الليبي في أوكرانيا (لوال): الوضع لا يزال خطير ولم يحين الوقت لعودة الجالية الليبية إلى أوكرانيا

بنغازي 11 أكثوبر 2022 (وال) _ أوضح السفير الليبي في أوكرانيا (عادل عيسى) _ لوكالة الأنباء الليبية _ حول آخر مستجدات أوضاع الطلبة الليبيين وعودتهم للدراسة: “أن الجالية الليبية المقيمة في أوكرانيا والطلبة الليبين معضمهم غادروا خلال الحرب، ولكن الشهر الماضي تبين لنا بأن عدد من الطلبة عادوا إلى أوكرانيا مع بداية العام الدراسي، ذلك لأنهم توقعوا بأن (كييف) آمنة والحرب ممكن أن تكون حول أطراف المدينة وليست داخلها”.

وأكمل السفير الليبي: “نحن نقوم بحثهم الآن على الخروج وهذا دوري وواجبي تجاه بلدي ووطني وأهلي، ونحن معهم إلى أن يخرجوا بأمان، فالوضع لازال كما عليه منذ بداية الحرب، أي لا يزال خطير في أوكرانيا، أيضاً نحن مقبلين على فصل شتاء ومن المعروف بأن الشتاء في أوكرانيا شديد البرودة فهناك نقص في التدفئة والغاز، وهذه إحدى الأسلحة التي استخدمها الجانب الروسي في الحرب على أوكرانيا، فالوضع والمناخ العام ليس صحيح بالكامل آي ليس آمن والوضع لم يحين بعد للعودة، و نحن كسفارة لم نستطيع الرجوع إلى كييف فالوضع غير آمن للرجوع بعد” .

أوضاع السفارة الليبية بأوكرانيا

فيما يخص السفارة الليبية قال عيسى لمراسل (وال) “بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أصبحت السفارة تعمل من مدينة (لفيف) الحدودية مع بولندة نتيجة العمليات العسكرية المكثفة، وبعدد محدود نعمل من حين لآخر وبشكل مستعجل ندخلوا إلى السفارة ونخرج منها من آجل خدمة المواطن والطلبة بالتحديد”

وأضاف “أيضاً بعض الأمور التي لا نستطيع تجهيزها للجالية كمنظومة تسجيل المواليد الجدد، والتي توجد داخل السفارة في (كييف) فنضطر أن نقوم بتجميع أسماء المواليد ومن ثم تكليف موظف خلال يوم واحد يذهب إلى السفارة بكييف، ويقوم بإدراج أسماء المواليد بالمنظومة ومن ثم العودة للفيف ، فالعمل كان بتحدي وتوجد به خطورة ولكن هذا واجب السفارة و مسؤولياتها ، برغم من وجود خطورة وتصعيد وقصف وعدم وجود كهرباء، فمحطت المياة البخارية والكهرباء تضررت اليوم نتيجة القصف المستمر” .

السجناء الليبيين بأوكرانيا

لدينا مساجين قمنا بإخراجهم وآخر سجين ليبي قمنا بإخراجه من فترة اسبوعين والفضل لله ولبقية الزملاء لم يعد لدينا سجناء في أوكرانيا فآخر سجين هو (حاتم باكير) قمنا بنقله بموجب اتفاقية موقعة بين ليبيا وأوكرانيا .

الطائرة الليبية المحتجزة للصيانة

وذكر السفير الليبي “أن الطائرة الليبية طائرة الشحن العملاقة (الأنتينوف) 124-100 إلى الآن رابطة في الصيانة في مدينة كييف بأوكرانيا، فنحن على تواصل مع إدارة شركة الأنتينوف، ونحن كسفارة من واقع مسؤولياتنا حماية والدفاع عن مصالح الدولة الليبية أينما كانت، هناك تواصل ما بين الشركة والجهاز التنفيذي للطيران الخاص الليبي، فهم يعملوا على الموضوع بالخصوص، وبإذن الله هناك أخبار طيبة في القريب العاجل بخصوص هذه الطائرة والأمور كلها تحت السيطرة”.

الليبيين الموجودين في أوكرانيا

فيما يخص احصائيات الليبيين الموجودين في أوكرانيا بين عيسى: “الذين موجودين الآن يتراوح عددهم مابين 150 إلى 200 شخص، وفي السابق يتراوح عدد المقيمين والطلبة قبل الحرب من 1500 حتى 1800 مواطن، و بفضل الله وجهود أعضاء من الجالية وجهود السفارة واللجنة المشكلة من الحكومة ووزارة الخارجية تمكنا من إخراج عدد 1400 مواطن ليبي تقرياً خارج أوكرانيا، و الباقيين جزء منهم مقيمين ممن لديهم ظروف خاصة و متزوجين من أوكرانيات فضلوا البقاء و حترمنا رأيهم”.

وأشار إلى أن وهناك عدد من الطلبة أصبحوا يعودوا فرادى وذلك لمصلحتهم ولدراستهم و نقدر ظروفهم، ولكن الآن الظرف صعب، فنحن نحثهم على الخروج، كما قمنا بطلب من وزارة الخارجية بأن تحث الطلبة بعدم العودة إلى أوكرانيا إلى حين إيضاح الرؤية والأمور.

مواليد 2022

واختتم السفير الليبي: “فيما يخص المواليد، فمواليد سنة 2022 في قرابة من 25 حتى 30 مولود، تم تسجيلهم في منظومة المواليد في السفارة الليبية بأوكرانيا”. (وال _ كييف)

حوار: نور الهدى العقوري

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