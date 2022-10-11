مجلس النواب يشارك في اجتماعات المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي

كيغالي 11 أكتوبر 2022 ( وال ) – شارك وفد مجلس النواب في اجتماعات المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي ( العربية – الإسلامية- الأفريقية )، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي.

حيث شارك رئيس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” رفقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، “رمضان شمبش ” شاركوا في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، الذي عقدته وفود المجموعة للتباحث والتشاور حول جدول أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد.

وتم بحث الاتفاق على مرشحي المجموعة للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة او الفرعية في الاتحاد البرلماني الدولي.

كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد. (وال كيغالي)

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