عبد الله اللافي يبحث مع سفيرة كندا آخر تطورات السياسية

طرابلس 11 أكتوبر 2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، مناقشة الصعوبات التي تواجه العملية السياسية والجهود الدولية والمحلية لحل الأزمة الراهنة، وسُبل الوصول لانتخابات نزيهة وشفافة، وفق إطار قانوني تتوافق عليه جميع الأطراف.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي أن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مرتبط بإعداد ميثاق وطني يتوافق عليه الليبيون، وإن إصدار قانون المصالحة الوطنية بعد عرضه على السلطة التشريعية سيساعد على تنفيذ هذا المشروع الوطني.

من جهتها، أشادت السفيرة الكندية بجهود المجلس الرئاسي في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة، مجددةً دعم حكومة بلادها لكل الجهود الرامية لاستقرار ليبيا. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال