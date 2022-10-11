مجلس النواب يُشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد برواندا

طرابلس 11 أكتوبر 2022 (وال)- يُشارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي.

ويتم خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية العامة، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ في جدول الأعمال، وكذلك سُبل دعم عجلة التنمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر، وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الدائمة.

وضم وفد المجلس المشارك كلا من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس رمضان شمبش، ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل. (وال)

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