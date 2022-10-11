ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا لـ 6 ملايين و900 ألف شخص.

وارسو 10 أكتوبر 2022 (وال) – بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 6 ملايين و900 ألف شخص.

وذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين أن بولندا استقبلت حتى يوم أمس حوالي 22 ألفًا و700 لاجئ من أوكرانيا، فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا إلى حوالي 5 ملايين و13 ألف شخص وذلك بعدما غادر 25 ألفًا و700 شخص أمس.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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