وال| بنغازي.. وصول الناشرين الأردنيين ومندوب الشركة المصرية لتوزيع الكتب للمشاركة في معرض بنغازي الدولي للكتاب 

بنغازي 11 أكتوبر 2022 (وال) _ وصل مطار بنينا الدولي هذه الليلة، وفد المملكة الهاشمية الأردنية المكون من مندوبي لدور نشر (الأيام، الرنيم ، المبادرة، المعتز، المناهج، غيداء)، بالإضافة إلى المندوب اليمني لشركة المصرية لتوزيع الكتب من جمهورية مصر العربية، وذلك للمشاركة في معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الليبية، فقد أثنى وفدي الناشرين العرب على حفاوة وحسن الاستقبال الذي ضم عضو اللجنة العليا مدير عام المعرض، ورؤساء لجان الناشرين العرب والليبيين، ولجنة الضيافة والاستقبال والتأمين للمعرض.

تجدر الإشارة إلى أنه تم وصول خمسة شاحنات قادمة من القاهرة، تحوي الدفعة الأولى من كتب دور النشر المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى شحنة تضم كتب لدور نشر من سوريا والأردن ولبنان قادمة من مرفأ بيروت، وينتظر وصول بقية الوفود المشاركة خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين. (وال _ بنغازي) ه ش / م ك

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