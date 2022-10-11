مركز الرقابة على الاغذية والادوية ينشر تقريرا علميا عن السكر البني.

طرابلس 11 اكتوبر 2022 م ( وال ) – نشر مركز الرقابة على الاغذية والادوية تقرير علمي عن السكر البني أوضح فيه أن السكر البني منتج غذائي مثل باقي المنتجات الغذائية يتبع أنواع أو أصناف السكر وأن أصناف السكر عديدة منها السكر المتبلور النقي سكر متبلور أبيض درجة ثانية سكر متبلور للأغراض الصناعية السكر البني سكر المكعبات سكر بأشكال مختلفة سكر بأحجام بلورات صغيرة سكر البودرة او الثلجي السكر السائل.

وجاء في هذا التقرير الذي أعده المهندس ” علي عبدالسيد غنية ” رئيس قسم التحليل الكيميائي بفرع طرابلس توضيحا لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السكر البني

هو مادة سكریة ناتجة من قصب السكر أو البنجر عن طریق تكوین بلورات صغيرة من السكروز وتتميز باللون البنى الفاتح الى الغامق ” وللمنتج مواصفات قياسية تحدد الاشتراطات القياسية والصحية والتعبئة والتغليف.

-المواصفات القياسية الخاصة بمنتج السكر البني – المواصفة القياسية الكودكس الخاصة بالسكر رقم 212 /1999 تحديث 2019

– المواصفة القياسية المصرية م ق م 3855 /2006 – الخاصة بالسكر البني

-لا يسمح بإضافة اي لون للسكر الأبيض او غيرها لاضفاء اي لون مخالف للون الطبيعي للمنتج.

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