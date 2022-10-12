مجلس النواب يشارك في اجتماعات المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي ( العربية – الإسلامية -الأفريقية.

كيغالي 11 أكتوبر 2022م ( وال ) – شارك وفد مجلس النواب في اجتماعات المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي ( العربية – الإسلامية- الأفريقية ) وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي ،.

حيث شارك رئيس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” رفقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب . “رمضان شمبش ” شاركوا في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية ، الذي عقدته وفود المجموعة للتباحث والتشاور حول جدول أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد،

وتم بحث الاتفاق على مرشحي المجموعة للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة او الفرعية في الاتحاد البرلماني الدولي ،

كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد ….