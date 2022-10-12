النائب بالرئاسي (عبد الله اللافي) يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا.

طرابلس 11 أكتوبر 2022 م (وال) – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي، ظهر اليوم الثلاثاء سفير دولة تركيا لدى ليبيا ” كنان يلماز” ، الذي نقل تحيات الرئيس “رجب أردوغان” ، للمجلس الرئاسي، وأكد حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وجهود المجلس التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وجدّد ” يلماز” خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس استمرار دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

بدوره أشاد ” اللافي ” بجهود تركيا التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بدعم العملية السياسية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية التركية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي تخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات.

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