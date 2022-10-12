بايدن : ستكون هناك تبعات بعد قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط.

واشنطن 12 أكتوبر 2022 (وال) – قال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” اليوم الأربعاء إنه ستكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة “أوبك+” بخفض إنتاج النفط.

وأكد “بايدن” خلال حوار مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، وذلك بعد القرار الأخير المتعلق بخفض إنتاج النفط.

وأشار إلى أنه عندما يعود مجلسا النواب والشيوخ للعمل ، سيتعين عليهم القيام بشيء، ستكون هناك تبعات لما فعلوه مع روسيا.

ووافقت مجموعة “أوبك+” على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.

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