ليبيا نيوز

انطلاق فعاليات اجتماع مشروع الميزانية لفروع صندوق الضمان الاجتماعي (2023)

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 12 أكتوبر 2022 م (وال) – انطلقت أمس الثلاثاء عبر الدائرة المغلقة أولى جلسات اجتماع مشروع الميزانية التقديرية لصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه ومكاتبهم 2023.

وحسب مصادر في صندوق الضمان الاجتماعي فان هذه الاجتماعات التي تعقد عبر الدائرة سيتم خلالها وعلى مدى اسبوعان استضافة اللجان الفرعية بحسب ترتيبات إدارة المالية بنظام اجتماعين يوميا.

وأوضحت المصادر أن الجلسة الصباحية للاجتماع الأول التي ترأسها مدير الإدارة المالية ” خالد سرير ” استهلت بمناقشة مشروع الميزانية مع فرعي الزاوية والجبل أما المسائية فستكون برئاسة ” الصادق الشريف ” وتخصص لمناقشة مشروعات الفروع ذاتها بطريقة مُستقلة.

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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