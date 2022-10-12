المنفي: ليبيا تعول على دور الجزائر المهم خلال انعقاد القمة العربية القادمة بخروج موقف عربي موحد بشأن ليبيا

الجزائر 12 اكتوبر 2022 (وال)- أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن الاتفاق على قاعدة دستورية يفضي إلى إجراء الانتخابات هي الحل الأمثل والوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

وأوضح المنفي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم في الجزائر، أن ليبيا تعول على دور الجزائر المهم خلال انعقاد القمة العربية القادمة بخروج موقف عربي موحد بشأن ليبيا.

وأشار المنفي إلى أنه أجرى مباحثات هامة مع الرئيس تبون تم خلالها؛ الحرص على متانة العلاقات الثنائية، والتاكيد على إن استقرار ليبيا هو استقرار للمنطقة بالكامل. (وال)

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