النائب العام يأمر بحبس ثلاثة سفراء سابقين لدى أوكرانيا على خلفية تُهم فساد

طرابلس 12 أكتوبر 2022 (وال)- أمر النائب العام بحبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الليبية في أوكرانيا احتياطيًا، على خلفية تُهم فساد مالي خلال فترة توليهم لرئاسة البعثة في الفترة من 2012 – 2019.

وقال مكتب النائب العام – في بيان – إن النيابة العامة تصدَّت لوقائع فساد تضمَّنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي لدى أوكرانيا، وأظهرت التحقيقات أن هناك سلوكًا آثمًا بحق المال العام من مخصصات علاج ودراسة وغيرها من قبل ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة وبعض معاونيهم.

وأضاف المكتب أن الموقوفين ألحقوا الضرر الجسيم بالمال العام، مما ترتَّب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة وحصلوا على مئات آلاف الدولارات لأنفسهم بخلاف القانون.

وأوضح مكتب النائب العام أنه بعد انتهاء التحقيق واستجواب رؤساء البعثة الثلاثة؛ ومواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم؛ انتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطيًا. (وال)

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