انتخاب ألمانيا مجددا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جنيف 12 أكتوبر 2022 (وال) -أنتخبت ألمانيا مجددا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحصلت جمهورية ألمانيا الاتحادية في التصويت الذي أجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، على (167) صوتا، من (176) صوتا، لتشغل عضوية المجلس الذي يقع مقره في جنيف في الفترة من 2023 حتى 2025.

وإلى جانب ألمانيا، تم انتخاب الجزائر وبنجلاديش وبلجيكا وتشيلي وكوستا ريكا وجورجيا وقيرغستان والملاديف والمغرب ورومانيا وجنوب افريقيا والسودان وفيتنام.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان يضم (47) دولة عضوا، وتستمر فترة عضوية كل دولة لمدة ثلاثة أعوام، كما تستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل، وتوزع المقاعد بين المجموعات الإقليمية كما يلي:

مجموعة الدول الأفريقية (13)، مجموعة الدول آسيا والمحيط الهادئ (13)، مجموعة دول أوروبا الشرقية (6)، مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).

وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين، كما تترافق العضوية في المجلس مع مسؤولية تعزيز معايير حقوق الإنسان السامية، وهو معيار أصرت على اعتماده الدول نفسها عند إنشاء المجلس.(وال جنيف) س خ.

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