السعودية تقول إن قرار أوبك بخفض الإنتاج اقتصادي .

الرياض 12 اكتوبر 2022(وال)- أكد وزير الخارجية السعودي” فيصل بن فرحان ” أن المملكة لا تنظر إلى أي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار “أوبك+” الأخير بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.

وقال في تصريح متلفز إن القرار “اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء”، مبينا أن “أوبك+ تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والحديث عن تفكيكها عاطفي.

إوأضاف أن “العلاقة مع أمريكا استراتيجية وقديمة”، مشيرا إلى أنها “قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة”.

وكان الرئيس الامريكي بايدن قد أكد في وقت سابق، أن هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة “أوبك+” ، بخفض إنتاج النفط.