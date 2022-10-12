ليبيا نيوز

البيت الأبيض يحدد أسس الأمن القومي الأمريكي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 12 أكتوبر 2022 (وال) -أصدر البيت الأبيض وثيقة، أوضح فيها أن الاستراتيجية الأمنية للولايات المتحدة مبينة على مصالحها القومية، وأن المواطن والاقتصاد من أهم ركائزها.

وأوضح أن حماية الإنسان والاقتصاد من أهم ركائز الأمن القومي الأمريكي، وأنه سيبذل قصارى جهوده للحفاظ على القيم الديمقراطية كأسلوب حياة أساسي في الولايات المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب باردة جديدة، ولا تستخدم دولا ثالثة لشن حروب بالوكالة، بل استراتيجيتها تنحصر في مساعدة ودعم الدول التي تسعى للحصول على حريتها.(وال واشنطن) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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