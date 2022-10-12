جمعية اصدقاء الشجرة تضع برامجها لحماية الاشجار وغرسها في مختلف المدن والمناطق .

طرابلس 12 اكتوبر 2022 م ( وال ) – باحدى قاعات منتدى بشير السعداوي الثقافي بالغرارات سوق الجمعة طرابلس عقد الاجتماع الدوري للجمعية العمومية لجمعية اصدقاء الشجرة احدى مؤسسات المجتمع المدني التي تضم العديد من مهندسي الزراعة واصدقاء البيئة والشجرة

وناقشت الجمعية العمومية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة ” خليفة البكشي” رئيس الجمعية جدول أعمالها الذي تضمن مناقشة برنامج الجمعية وخططها لحماية الشجرة

كما تم استعراض التقرير النهائي والوضع الاداري و المالي للجمعية ومتابعة نشاط أعضاء الجمعية الاسبوعي داخل الحديقة النباتية بكلية الزراعة

ويذكر أن جمعية أصدقاء الشجرة تأسست شهر ابريل / 1993م وتم إشهارها في يناير 2012 تحت رقم (17)، وتهتم بالشجرة وحماية البيئة في كل المناطق مع التركيز على المناطق الحرجية، وتسعى إلى نشر الوعى بين أفراد المجتمع للإهتمام بالشجرة ورعايتها، وخاصة الجيل الجديد من الشباب ومساعدة المزارعين في غراسة الأشجار وتنمية الموجود منها.

يوم السبت الموافق