السودان.. ترقب لتسوية سياسية ينتظرها الشارع

الخرطوم 12 أكتوبر 2022 (وال) -ينتظر الشارع السوداني إزاحة الستار عن تسوية قد تنهي حالة الجمود في المشهد السياسي، عقب تجديد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي، وتأكيد الاتحاد الإفريقي قرب التوصل إلى اتفاق بين المكونات المدنية.

وكانت مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.(وال الخرطوم) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال