( المنقوش ) تستعرض مع ( زنينغا ) الاستعداد لوصول المبعوث الاممي وتسهيل عمله .

طرابلس 12 أكتوبر 2022م ( وال )- التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش ” اليوم الاربعاء بطرابلس القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “رايزدون زنينغا” .

وذكرت مصادر الوزارة أن اللقاء تناول الاستعداد والتجهيز لوصول مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا “عبد الله باثيلي” لتسهيل عمله من داخل البلاد وترتيب لقاءات واجتماعات متسلسلة سيعقدها المبعوث فور وصوله لليبيا .

وأضافت المصادر أن القائم بأعمال البعثة نقل دعم ومساندة المبعوث “عبد الله باثيلي” والأمم المتحدة ، لإجراءات وجهود حكومة الوحدة الوطنية المبذولة؛ لعقد الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن .

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