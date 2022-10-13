دوري أبطال أوروبا.. نابولي يكرر فوزه على أياكس ويبلغ ثمن النهائي

نابولي 12 أكتوبر 2022 (وال) -حجز نادي نابولي الإيطالي مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي (4-2) اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المكسيكي هيرفينغ لوسانو، وجاكومو راسبادوري، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا “من ركلة جزاء”، والنيجيري فيكتور أوسيمهين أهداف نابولي في الدقائق (4، و16، و62، و89) على الترتيب، بينما أحرز دافي كلانس وستيفن بيرخفين “من ركلة جزاء” هدفي أياكس أمستردام في الدقيقتين (49، و83).

وهذا الفوز هو الرابع تواليا لنابولي في دور المجموعات فعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد (12) نقطة بفارق ست نقاط أمام ليفربول الإنجليزي، فيما تجمد رصيد أياكس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وتأهل بالتالي نابولي رسميا للدور التالي من المسابقة القارية وذلك قبل نهاية مرحلة المجموعات بجولتين.

وكان نابولي قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول على أياكس، بملعب الأخير وبين جماهيره بنتيجة (6-1). (وال نابولي) س خ.

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