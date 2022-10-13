وزير المالية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يناقشان جهود تحقيق النمو الاقتصادي في ليبيا.

طرابلس 12 أكتوبر 2022م ( وال ) – بحث وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية ” خالد المبروك ” مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ” محمد الجاسر ” آفاق التعاون بين الجانبين في إطار مذكرة التعاون الموقعة بينهما في الخصوص .

واستعرض الجانبان والوفد المرافق لهما على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م ، الجاري عقدها بمدينة واشنطن – افضل الطرق والوسائل المتاحة لمد جسور التعاون بين وزارة المالية في دولة ليبيا والبنك الإسلامي للتنمية وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة المالية عبر حسابها بموقع ” فيسبوك”.

كما تناول الاجتماع الأنشطة والبرامج التي يمكن أن يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية ليبيا خارج إطار مذكرة التعاون، ودفع متأخرات دولة ليبيا في مساهمتها في البنك.

وخلص الاجتماع إلى التوافق في وجهات النظر بين الجانبين على ضرورة العمل معا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة ليبيا.

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