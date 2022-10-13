اللافي : عازمون على استكمال مسار المصالحة الوطنية باعتبارها طريق نجاح أي حل سياسي في البلاد.

طرابلس 12 أكتوبر 2022 ( وال ) – وأكد النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي “عزم المجلس في الاستمرار نحو استكمال مسار المصالحة الوطنية باعتبارها طريق نجاح أي حل سياسي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء عبر تطبيق” zoom ” في الاجتماع الذي عقدته الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي المنبثقة عن عملية برلين، بحضور خبراء دوليون حول المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأثنى ” اللافي ” خلال الاجتماع على دور الاتحاد الافريقي والبعثة الأممية، والدول الصديقة على مساندتهم لجهود المجلس الرئاسي في المجالات الفنية والاستشارية في مسار المصالحة الوطنية، مسترشدا بكفاءة الخبرات الوطنية التي تقود المشروع الذي يهدف لتحقيق الاستقرار.

وتركزت الإحاطة التي قدمها الخبراء الدوليين للنائب خلال الاجتماع على العدالة الانتقالية، التجارب الدولية الرائدة في بناء السلام والمصالحة الشاملة.

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