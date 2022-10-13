وزيرة الشؤون الاجتماعية تحي المرأة الليبية التي اقتحمت كافة المجالات من بينها سلك الامن والشرطة .

طرابلس 13 اكتوبر 2022 (وال)-حيت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني المرأة الليبية التي اقتحمت كافة المجالات من بينها سلك الامن والشرطة الذي تبوأت فيه مكانة مرموقة صحبة اخوانها من ضباط وأفراد الامن والشرطة.

واستعرضت الوزيرة خلال اجتماعها مع رئيس مكتب تطوير وتأهيل المرأة بوزاره الداخلية العميد ايناس الوحيشي و العميد جود فرج الشوشان رئيسة مكتب شؤون المرأه بوزارة الداخلية والعميد فتحية محمد الربيع رئيسة قسم الاسرة والطفل بمديرية امن مصراته أوجه التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة والطفل ونزلاء مراكز الهجرة من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة بتكثيف الجهود من أجل حماية حقوقهم وصون كرامتهم .

كما تم التطرق الى التعاون بين الجانبين في مكافحة بعض الظواهر السلبية التي توثر على المجتمع مثل التسول والمخدرات والهجرة غير الشرعية .

وال..