مخازن التربية والتعليم خليج السدرة تستلم شحنة من الوسائل التعليمية .

بن جواد 13 اكتوبر 2022م ( وال ) – تسلمت مخازن مراقبة التربية والتعليم ببلدية خليج السدرة اليوم الاربعاء شحنة من مقاعد التلاميذ وطاولات المعلم والكراسي وسجلات الحضور والإنصراف والسبورات ومايلزمها وكراسات التحضير الخاصة بالمعلمين .

واوضح المكتب الاعلامي بمراقبة التربية والتعليم خليج السدرة بان هذه الشحنة من الوسائل التعليمية اشرف على استلامها وتسييرها من مخازن مصلحة الوسائل التعليمية بالمنطقة الشرقية مراقب التعليم خليج السدرة سعد إبراهيم الذي أكد بانه سيتم توزيعها على كافة المدارس الواقعة في نطاق البلدية استعدادا العام الدراسي الجديد ..

في جانب اخر تواصل لجنة معدلات الأداء عملها وتكثيف إجتماعاتها بمدراء المؤسسات التعليمية لمناقشة توزيع المعلمين على المدارس حسب التخصصات .

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