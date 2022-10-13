الحداد والناظوري يُشاركان في المعرض الدولي للطيران والدفاع بمدينة الحمامات التونسية

تونس 13 أكتوبر 2022 (وال)- شارك رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق أول عبد الرازق الناظوري، والوفد المرافق لهما، في فعّاليات المعرض الدولي للطيران والدفاع في دورته الثانية، الذي أقيم بمطار النفيضة الدولي بمدينة الحمامات التونسية، يومي الثلاثاء والأربعاء، بدعوة من رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق محمد الحجّام.

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أن هذه المشاركة تأتي لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث خصص اليوم الأول لهذه التظاهرة، ملتقى علمي واستراتيجي، بحضور رؤساء أركان جيوش الطيران من عدة دول. (وال)

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