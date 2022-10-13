وزير المالية بحكومة الوحدة يُناقش آليات سداد قيمة القرض الممنوح لجمهورية السيشل

واشنطن 13 أكتوبر 2022 (وال)- بحث وزير المالية في حكومة الوحدة خالد المبروك مع وزير المالية بجمهورية السيشل، آلية سداد قيمة القرض الممنوح لدولة السيشل خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي وتسوية الرصيد القائم لهذا القرض.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واتفق الوزيران خلال اللقاء على أن تقوم جمهورية السيشل بسداد رصيد القرض البالغ (4.5) مليون دولار أمريكي خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية الذي تقرر توقيعه قبل نهاية الشهر الجاري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تكثيف مساعي وزارة المالية بحكومة الوحدة الرامية لاسترجاع القروض الممنوحة من دولة ليبيا لبعض الدول الشقيقة والصديقة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال