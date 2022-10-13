كندا تُجدد دعمها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة

طرابلس 13 أكتوبر 2022 (وال)- استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح الخميس، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد والوفد المرافق لها.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية بحضور عضو المجلس رباب حلب، آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا.

كما استعرض اللقاء سُبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وأشادت سافرد بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها، مؤكدة على تجديد دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة. (وال)

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