مناقشة إمكانية توريد محطات تنقية لعدد (6) آبار وتوصيل خطوط صرف صحي لعدد من مناطق تاجوراء .

تاجوراء 13 اكتوبر 2022 (وال) – عقد بمقر الشركة العامة للمياه بتاجوراء اجتماعا ضم عضو المجلس البلدي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية و رئيس مجلس إدارة جهاز الحفر وصيانة آبار المياه وعدد من المختصين في شؤون المياه تم خلاله مناقشة إمكانية توريد محطات تنقية لعدد (6) آبار وإمكانية توصيل خط صرف صحي لمياه الأمطار بمنطقة عمارات الضواحي.. سيدي خليفة .

كما تم في الاجتماع بحث امكانية توصيل خط صرف صحي لمياه أمطار مع الغرف أمام مصرف الجمهورية بأبي الأشهر وتوصيل خط مياه إلى كلية الطاقات المتجددة ومستشفى الكلى و صيانة محطة المياه بالطاقة النووية وربطها وتوصيلها إلى مستشفى الكلى وكلية الطاقات المتجددة والضواحي

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