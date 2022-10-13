عميد بلدية سرت ومدير قطاع الرياضة يتفقدان مشروع تنفيذ واستكمال قاعة رياضية مغلقة بالمدينة.

سرت 13 أكتوبر 2022م (وال) – تفقد عميد بلدية سرت ومدير قطاع الرياضة وعدد من المهندسين مشروع تنفيذ واستكمال قاعة رياضية مغلقة النموذج المتوسط بسرت بعد توقف دام قرابة احدى عشر عام.

وذكرت مصادر في بلدية سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن تسع قاعات رياضية مغلقة فى مناطق ليبيا تنفدها وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية خلال خطتها للعام الحالي.

وقال مشرف تنفيذ وتجهيز واستكمال الصالة المغلقة المهندس ” مصباح درياق ” لـ (وال) أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق قرابة عشرة أشهر، موضحا أن الجهة المالكة هي جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية، والجهة المنفذة هي الشركة الليبية للتنمية والاستثمار.

(وال)