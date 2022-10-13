وال| بنغازي .. مؤتمر صحفي للجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م

بنغازي 13 أكتوبر 2022 (وال) _ أقيم مساء اليوم الخميس مؤتمر صحفي للجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي للكتاب، بحضور رئيس اللجنة لواء (خالد المحجوب) والمدير التنفيذي للمعرض السيد (محمد المصباحي) والسيد (علي جابر) المدير العام للمعرض والسيد (أنور الشويهدي) مدير إدارة المطبوعات بالمنطقة الشرقية، وعضو اللجنة الإعلامية، ولفيف من الإعلاميين، وأعضاء اللجان المشكلة لإدارة المعرض، إضافة إلى وكالات أنباء دولية ومحلية.

افتتح المؤتمر لواء (خالد المحجوب) موكداً على أهمية الثقافة ودعم معارض الكتب وكل المناشط الثقافية في ربوع البلاد، قائلا: نحن اليوم في صدد وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح معرض الكتاب الدولي بمدينة بنغازي.

و أعطيت الكلمة الأخرى للمدير التنفيذي للمهرجان السيد (محمد المصباحي)، تحدث فيها عن أهمية المعرض كمشروع ثقافي يضم أبناء الوطن، متعذرا عن بعض القصور لعدم القدرة على احتضان كل أبناء الوطن، مقدماً الشكر لكل من وقف معهم من أجل إنجاح المعرض.

كما صرح مدير عام المهرجان السيد (علي جابر): بأن اختيار تاريخ افتتاح المعرض تزامنا مع ذكرى تنادي شباب بنغازي لدعم عملية الكرامة، ووقوفهم مع الجيش الوطني في مواجهة الإرهاب، مبينا أن مساحة المعرض أربعة آلاف متر مربع مقسمة بشكل يسمح لدور النشر عرض كتبها، وهناك أيضاً مساحة للإعلاميين، كما تم إطلاق اسم (خريبيش) على قاعة الندوات والفاعليات الثقافية.

هذا و توالت الكلمات من رؤساء اللجان، تحدث كل منهم عن المهام المكلفة بها، ومدى الإنجاز في التجهيز ليوم الافتتاح الذي يصادف يوم السبت الموافق 15\10\2023م، بمشاركة 13 دولة عربية و 244 دار نشر ليبية وعربية، بالإضافة لعديد الفاعليات الثقافية من أمسيات وندوات ثقافية .

وبعد انتهاء الكلمات لأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، تم فتح المجال للإعلاميين من أجل توجيه الأسئلة لأعضاء اللجنة العليا. (وال _ بنغازي) ه أ

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