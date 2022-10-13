مراسل (وال) : شركة سرت لإنتاج النفط والغاز تدعو للإسراع في صيانة خزانين لتخزين المنتوج النفطي.

بن جواد 13 أكتوبر 2022م (وال) – دعا رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ” محمد فنتري ” شركة الدعم للخدمات النفطية الى الإسراع في صيانة خزانات النفط الخام حسب الاتفاق المتعاقد عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع ” الفنتري ” مع وفداً من شركة الدعم للخدمات النفطية ضم المدير التنفيذي، ومدير إدارة العمليات، وممثل شركة الدعم بالمنطقة الشرقية.

وتناول الاجتماع مناقشة المراحل التي تم تنفيذها بمشروع صيانة خزانات النفط الخام التابعة للشركة والتسريع في تنفيذ الصيانة المتعاقد عليها للخزانين رقمي (1 و5) قبل نهاية العام الحالي وتقديم التسهيلات وتذليل الصعاب أمام المقاول المنفذ.

بدورها وعدت شركة الدعم للخدمات النفطية ببذل قصارى جهودها وتسخير إمكانياتها لإنجاز المشروع وفق المطلوب وفي أقرب الآجال.

يشار إلى أن صيانة خزانات النفط الخام ستمنح الشركة أريحية في تخزين إنتاجها من النفط الخام وستسهم في تحقيق ما تطمح إليه في زيادة معدلات الإنتاج.

(وال – خليج السدرة)