وال| فريق عمل الفيلم العربي (ما قبل النهاية) يعقد مؤتمراً صحفياً في بنغازي

بنغازي 13 أكتوبر 2022 (وال) – عقد مساء اليوم الخميس في مدينة بنغازي، مؤتمر صحفي لفريق عمل الفيلم الدرامي العربي “ما قبل النهاية”، الذي يصور جزء من مشاهده داخل شوارع وأحياء المدينة، وذلك للتعريف بأهمية أحداث الفيلم وما يجسده من وقائع وحقائق لحرب القوات المسلحة العربية الليبية ضد التنظيمات الإرهابية، إبان “عملية الكرامة” في المدينة، وتحريرها من الجماعات المتطرفة.

_ وكالة الأنباء الليبية _ تابعت التصريحات الصحفية التي أدلى بها صناع العمل في المؤتمر، حيث أكدوا من خلالها أن العمل بالدرجة الأولى هو تجسيد لبطولات أبناء المدينة في مساندتهم لجيشهم الوطني أثناء حربه على الإرهاب، وهو أقل شي يمكن تقديمه لأبناء هذا الشعب، وذلك بنقل الصورة الحقيقية لتضحياتهم العظيمة إلى العالم أجمع، “على حسب قولهم”.

وأوضح فريق العمل: “تفاجئنا بحجم المساعدة التي قدمها لنا أهل المدينة وتبرع شبابها لدعمنا في مواقع التصوير، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن هذا الشعب واعي و محب للفن والثقافة، ولديه خلفية عن أهمية إيصال هذه الحقيقة إلى العالم الخارجي”

وأكملوا: “إن من وظيفتنا كأهل فن عربي وشعوب عربية أن نوصل تضحيات الشعب الليبي ضد الإرهاب وبطولاته إلى الغرب، ونوثق هذه الشواهد والحقائق”.

هذا و أشار ممثلين العمل خلال المؤتمر، إلى إنهم لم يترددوا ولو للحظة عن القدوم إلى ليبيا عامة ومدينة بنغازي خاصة، عندما عرض عليهم سيناريو الفيلم، موضحين أن هذا واجب اتجاه الوطن لأنهم يوثقوا في بطولات حقيقية خاصة بالشعب الليبي والجيش الليبي في وقت معين وزمان محدد”.

وأضاف الممثلين “أن من الصعوبات التي واجهتنا هي مسؤوليتنا في نقل الحقيقية وتقديم عمل ضخم، إلى جانب تجسيد أدوار عكس ما في داخلنا”.

وفي الختام، قدم أبطال العمل الدرامي من (ممثلين ومخرجين وكتاب وفنيين) الشكر للقائد العام للقوات المسلحة على التضحيات التي قدمها وإيمان الشعب به، مؤكدين إنهم سيساندو المشير خلفية حفتر في حربه على الإرهاب حتى تنهض ليبيا وتصبح من أعظم دول العالم، وإنهم مستعدين لتقديم أعمال أخرى لتضحيات الجيش الليبي والشعب. (وال _ بنغازي) ه ع

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