ليبيا نيوز

وزير التعليم التقني والفني يبحث مع وفد من أعيان ووجهاء المنطقة الجنوبية تذليل الصعاب التي تواجه سير العملية التعليمية .

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 14 أكتوبر 2022 (وال)- بحث  وزير التعليم التقني والفني  يخلف  السيفاو”  الخميس، مع وفد من أعيان ووجهاء المنطقة الجنوبية، تذليل الصعاب التي تواجه سير العملية التعليمية  وذلك ضمن متابعته   لجميع مؤسسات التعليم التقني والفني بمختلف مناطق دولة ليبيا.

وخلال الإجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة وحضره وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير   الفرجاني أحمد”، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بتفقد مؤسسات التعليم التقني والفني الواقعة بالمنطقة الجنوبية، أكد (الوزير) أنه سيعمل على حلحلت وتذليل كل الصعاب التي تواجه سير العملية التعليمية بالمنطقة الجنوبية، وسيسخر كافة الامكانيات المتاحة بالوزارة لتطوير الكليات والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة بالمنطقة الجنوبية حسب توصيات التقرير المُقدم من اللجنة    .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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