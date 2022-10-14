الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا : إنخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا وتكاثر للسحب على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 14 –10–2022 .

طرابلس 14 اكتوبر 2022 (وال)- ملخص عام : إنخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا وتكاثر للسحب على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل على المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر يوم الغد.

** رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-الجبل الغربي :-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب بداية من مساء هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-33)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء هذا اليوم.

** الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ وتسجل انخفاض من مساء اليوم خاصة على غدامس – الحمادة والجفرة.

**الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:35)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:10 .

وال..